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Z-клевета Симоньян

Z-клевета Симоньян

Даже выпуская правильный сборник поэзии о войне на Украине, редактор Russia Today не может перестать свинячить Книга стихов о боях на Донбассе и последующих событиях вышла под аккомпанемент крика души её издателя: «Когда мы обратились в издательства с предложением издать тот самый сборник современной фронтовой поэзии «Поэzия русского лета», который мы сами составили, сделали иллюстрации и вообще все, нам ответили: — Уберите с обложки букву Z.

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