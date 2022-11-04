Z-клевета Симоньян

Даже выпуская правильный сборник поэзии о войне на Украине, редактор Russia Today не может перестать свинячить Книга стихов о боях на Донбассе и последующих событиях вышла под аккомпанемент крика души её издателя: «Когда мы обратились в издательства с предложением издать тот самый сборник современной фронтовой поэзии «Поэzия русского лета», который мы сами составили, сделали иллюстрации и вообще все, нам ответили: — Уберите с обложки букву Z.