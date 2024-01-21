В Татарстане медицинские службы переведены в режим повышенной готовности

Из-за ухудшения погодных условий медицинские службы республики переведены в режим повышенной готовности, включая скорую медицинскую помощь и медицинскую помощь при катастрофах, передает «Медицина Татарстана».
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