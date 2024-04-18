Горожанам рассказали о рынке нежилой недвижимости Москвы

В марте 2024 года Управлением Росреестра по Москве зарегистрировано 12 343 договора долевого участия в строительстве в отношении жилой и нежилой недвижимости, что на 41,5% больше результата февраля (8 721 ДДУ) и на 5% меньше мартовского показателя прошлого года (13 001 ДДУ).