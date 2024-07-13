WP: стрелявший на митинге Дональда Трампа в Пенсильвании мертв

По данным газеты Washington Post и властей города Батлер, подозреваемый в стрельбе на митинге экс-президента США Дональда Трампа в штате Пенсильвания мертв, один человек был убит и еще один получил тяжелые ранения.
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