МИД заявил о намерении предъявить претензии по «Северным потокам» новым странам

Захарова: РФ может предъявить претензии по взрыву на «Севпотоках» новым странам Россия предъявила четырем странам досудебные претензии в связи с расследованием терактов на «Северных потоках», и, возможно, список этих государств скоро расширится.
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