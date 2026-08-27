8340 мА·ч, 67 Вт и IP68 за 480 евро. Представлен глобальный Redmi Note 17 Pro 5G

На базе Snapdragon 6s Gen 4 Xiaomi вывела на глобальный рынок Redmi Note 17 Pro 5G. Европейская версия смартфона получила аккумулятор ёмкостью 8340 мА·ч и однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4.
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