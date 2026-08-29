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«Тор-М2» уничтожил разведывательные и ударные БПЛА ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

«Тор-М2» уничтожил разведывательные и ударные БПЛА ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Расчет зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» 74-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Центр» уничтожил разведывательные и ударные беспилотники ВСУ на Добропольском направлении в зоне СВО.

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