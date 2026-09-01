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ВТБ открыл в 1,5 раза больше международных аккредитивов для МСБ за полгода

ВТБ открыл в 1,5 раза больше международных аккредитивов для МСБ за полгода

Российский бизнес в первом полугодии 2026 года стал активнее использовать международные аккредитивы, что связано с увеличением числа внешнеторговых контрактов и стремлением предпринимателей снизить риски при расчетах.

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