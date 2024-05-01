Трамп – о пропалестинских акциях: "Байден не способен что-то сделать"

Global Look Press/Christopher Davila/XinHua Бывший президент США Дональд Трамп, комментируя пропалестинские протесты в Нью-Йорке, заявил, что действующий лидер страны Джо Байден не способен разрешить сложившуюся ситуацию.
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