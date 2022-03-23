В Ставрополье экипажи армейской авиации ЮВО на 20 вертолетах выполнят учебно-тренировочные полеты в темное время суток

Экипажи ударных вертолетов Ми-28Н «Ночной охотник» и транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор» отработают поиск и уничтожение наземных целей.
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