История и археология: Императрица дарила ему деревни и крепостных, а он умер в 52 так и не женившись: Чем прославился дипломат Безбородко

Александр Безбородко практически половину своей жизни руководил внешней политикой России. После ухода Никиты Панина в отставку он стал фактическим руководителем Коллегии иностранных дел и почтового ведомства, автором львиной доли законопроектов и главным докладчиком Екатерины II.