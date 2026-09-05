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Царьград

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Billboard сообщил о смерти звезды джаза Кассандры Уилсон в США

Billboard сообщил о смерти звезды джаза Кассандры Уилсон в США

Кассандра Уилсон, звезда джаза, скончалась в Джексоне, США, на 71-м году. Певица получила две премии «Грэмми» и была признана NEA Jazz Master.

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