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Вашингтон не отдаст Украине замороженные российские деньги

Вашингтон не отдаст Украине замороженные российские деньги

Американцы показали Киеву фигу: законопроект о передаче наших денег прошел через фильтр профильного комитета в такой формулировке, что конгресс не сможет его принять Михаил Зубов Фото: AP/TAСС Материал комментируют: Виктория Журавлева Подконтрольная республиканцам Палата представителей сделала изящный ход: комитет по международным делам в прямом эфире американских каналов поддержал законопроект о том, чтобы передать Киеву замороженные российские активы.

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