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Медицина 2.0

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Врач раскрыла дневную норму сахара

Врач раскрыла дневную норму сахара

Дневная норма потребления сахара составляет не более 12 чайных ложек, в идеале его потребление следует сократить в два раза — до 6 чайных ложек в день.

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