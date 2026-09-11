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SPLETNIK

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"Надеюсь, к вашей дочери будет такое же отношение". Артемия Лебедева раскритиковали за совет подростку заняться сексом

"Надеюсь, к вашей дочери будет такое же отношение". Артемия Лебедева раскритиковали за совет подростку заняться сексом

В сети раскритиковали 51-летнего блогера и дизайнера, Артемия Лебедева, за его совет 14-летнему подростку ******* (заняться сексом) с девушками, которые ему нравятся.

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