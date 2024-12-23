Провалился под землю на кладбище

Сколько пожилой мужчина просидел на 6-метровой глубине дожидаясь спасателей не сообщается. Кто вызвал спасателей «Крым-Спас» на ЧП не уточняется, но если это сделал сам пострадавший, то это доказывает - мобильная связь в Крыму отлично работает под землей.