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Провалился под землю на кладбище

Провалился под землю на кладбище

Сколько пожилой мужчина просидел на 6-метровой глубине дожидаясь спасателей не сообщается. Кто вызвал спасателей «Крым-Спас» на ЧП не уточняется, но если это сделал сам пострадавший, то это доказывает - мобильная связь в Крыму отлично работает под землей.

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