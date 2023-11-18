Пашинян: Армения договорилась с Баку об основных принципах мирного соглашения

Ереван договорился с Баку об основных принципах мирного соглашения между сторонами. С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал BRIEF, выступил некоторое время назад руководитель армянского кабинета министров Никол Пашинян.
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