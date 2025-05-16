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Европейские чиновники не поняли позицию Трампа по Украине

Европейские чиновники не поняли позицию Трампа по Украине

Европейские чиновники не понимают позицию президента США Дональда Трампа по Украине и понятия не имеют, какие действия он предпримет дальше по мирному урегулированию, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

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