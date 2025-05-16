Европейские чиновники не поняли позицию Трампа по Украине

Европейские чиновники не понимают позицию президента США Дональда Трампа по Украине и понятия не имеют, какие действия он предпримет дальше по мирному урегулированию, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии