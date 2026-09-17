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Временно изменено трамвайное движение на участке «Хлебозавод — Кировский мост»

Временно изменено трамвайное движение на участке «Хлебозавод — Кировский мост»

Трамваи временно следуют по маршруту «КПК — Железнодорожный вокзал» из-за отсутствия напряжения на участке «Хлебозавод — Кировский мост».

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