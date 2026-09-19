Культуромания
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Культуромания

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В Амурской области прошла Международная олимпиада по языку и культуре тунгусских народов «ТУРЭН-2026»

В Амурской области прошла Международная олимпиада по языку и культуре тунгусских народов «ТУРЭН-2026»

На базе Амурского государственного университета состоялась Международная олимпиада по языку и культуре эвенков, эвенов России и орочонов Китая «ТУРЭН-2026».

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