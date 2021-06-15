Выборы мэра и хайп депутатов: Уссурийск на МедиаСаммите

Во Владивостоке после прошлогодней паузы прошел Дальневосточный МедиаСаммит. Одним из самых цитируемых событий всего саммита стала дискуссия, посвященная предстоящим выборам в Приморье, на которой слово "Уссурийск" звучало чаще, чем, например, "Владивосток".