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Выборы мэра и хайп депутатов: Уссурийск на МедиаСаммите

Выборы мэра и хайп депутатов: Уссурийск на МедиаСаммите

Во Владивостоке после прошлогодней паузы прошел Дальневосточный МедиаСаммит. Одним из самых цитируемых событий всего саммита стала дискуссия, посвященная предстоящим выборам в Приморье, на которой слово "Уссурийск" звучало чаще, чем, например, "Владивосток".

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