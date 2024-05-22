Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • demyr150648
    А мне вот очень нравится оленевод! Помните: мама, я повара люблю! И еще он портянки отменил! И еще у него в армии 1 г...Снесли ещё одного...
  • Михаил Сартин
    Есть такая работа - Родину расхищать.Снесли ещё одного...
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    твари!  ребята кровь за страну проливают, а эти никак не  насытятся, обворовывая страну и армию.Снесли ещё одного...

Снайпер Ковер рассказал, как несколько дней выслеживал расчет БПЛА ВСУ

Снайпер Ковер рассказал, как несколько дней выслеживал расчет БПЛА ВСУ

Группа снайперов морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) выдвинулась к зоне боевых действий. Все 10 километров пути им пришлось преодолевать пешком, поскольку это безопаснее, чем на квадроцикле или машине - нет лишнего шума.

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