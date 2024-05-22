Снайпер Ковер рассказал, как несколько дней выслеживал расчет БПЛА ВСУ

Группа снайперов морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) выдвинулась к зоне боевых действий. Все 10 километров пути им пришлось преодолевать пешком, поскольку это безопаснее, чем на квадроцикле или машине - нет лишнего шума.