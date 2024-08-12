В регионе определят площадки для подготовки курсантов военно-патриотических клубов

С докладом об актуальных подходах в развитии системы патриотического воспитания в Новосибирской области выступил заместитель Председателя Правительства Новосибирской области – министр региональной политики Андрей Клюзов.
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