Ефимов: Участок рядом со станцией МЦК Лихоборы сможет реорганизовать инвестор

Город планирует выставить на торги по программе комплексного развития территорий (КРТ) право на реорганизацию участка площадью 2,1 гектара, расположенного рядом со станцией МЦК «Лихоборы» по адресу: проезд Черепановых, владение 64.
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