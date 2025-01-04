Возлюбленная Владимира Селиванова рассказала, что артист отметил Новый год с дочерью, за которую боролся в суде: «Чудо»

Кажется, звезда «Реальных пацанов» Владимир Селиванов и его бывшая супруга Виктория Маркина, которые осенью судились за право опеки над семилетней дочерью Евой, все-таки пошли на мировую — новый 2025 год малышка встретила с папой.
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