Для отслуживших срочников хотят исключить испытательный срок при трудоустройстве на работу. Как 18 марта выяснили «Известия», такой законопроект был разработан депутатами фракции ЛДПР во главе Леонидом Слуцким.
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