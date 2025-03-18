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Для отслуживших срочников хотят исключить испытательный срок при трудоустройстве на работу

Для отслуживших срочников хотят исключить испытательный срок при трудоустройстве на работу

Для отслуживших срочников хотят исключить испытательный срок при трудоустройстве на работу. Как 18 марта выяснили «Известия», такой законопроект был разработан депутатами фракции ЛДПР во главе Леонидом Слуцким.

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