В Самарской области полицейские подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Защита»

В июне текущего года в Самарской области полицейские провели оперативно-профилактическое мероприятие «Защита», направленное на предупреждение и выявление фактов преступных посягательств в отношении несовершеннолетних, а также на принятие мер по защите их прав и законных интересов.
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