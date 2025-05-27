Украинские войска не успели создать мощные укрепрайоны под Сумами, где в настоящее время Вооруженные силы (ВС) России работают над созданием буферной зоны по указу главы РФ Владимира Путина, поэтому их взятие не займет много времени.
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