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Сергей Приб избран председателем Общественной палаты Алтайского края

Сергей Приб избран председателем Общественной палаты Алтайского края

Первое заседание Общественной палаты Алтайского края девятого состава началось с торжественной ноты. Его открыла старейший член палаты, председатель краевого отделения Союза женщин России Надежда Ремнева.

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