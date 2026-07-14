Сергей Приб избран председателем Общественной палаты Алтайского края

Первое заседание Общественной палаты Алтайского края девятого состава началось с торжественной ноты. Его открыла старейший член палаты, председатель краевого отделения Союза женщин России Надежда Ремнева.
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