Необъятный список звезд, живущих за границей, но предпочитающих зарабатывать деньги в РФ

Только утихли страсти по поводу концертом Кристины Орбакайте в России, как тут же нашелся новый повод для разговоров: певица Саша Савельева обрадовала своих фанатов новостью: она будет давать концерт в Москве.
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