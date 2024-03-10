Необъятный список звезд, живущих за границей, но предпочитающих зарабатывать деньги в РФ

ИИ

Иван Иваныч

Ну они свой выбор сделали, теперь выбор за россиянами- а нужны ли они культуре России? По мне- так пусть там где живут, там и зарабатывают. А то устроили- местом проживания выбрали зарубежье, а бабло косить с россиян хотят. Россия не кормушка!