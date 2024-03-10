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Необъятный список звезд, живущих за границей, но предпочитающих зарабатывать деньги в РФ

Необъятный список звезд, живущих за границей, но предпочитающих зарабатывать деньги в РФ

Только утихли страсти по поводу концертом Кристины Орбакайте в России, как тут же нашелся новый повод для разговоров: певица Саша Савельева обрадовала своих фанатов новостью: она будет давать концерт в Москве.

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Комментарии
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ИИ
Иван Иваныч
Ну они свой выбор сделали, теперь выбор за россиянами- а нужны ли они культуре России? По мне- так пусть там где живут, там и зарабатывают. А то устроили- местом проживания выбрали зарубежье, а бабло косить с  россиян хотят.  Россия не кормушка!
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19 час.
Надежда Донцова
Не нужно ходить на концерты
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18 час.
лп
людмила пийгли
Пусть где живут- там и зарабатывают, удачно пристроились.
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15 час.

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