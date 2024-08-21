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Добрый Мир

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Что известно о боях в Курской области на 15-й день

Что известно о боях в Курской области на 15-й день

Вчера 221 прочитал Бои в Курской области продолжаются уже две недели. Вооруженные силы Украины (ВСУ) вошли в регион 6 августа.

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