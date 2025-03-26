Эта история началась в Лотарингии в XVI веке. Предприимчивые немецкие пекари придумали делать пирог из остатков хлебного теста, а заполняли его смесью сливок, яиц и ветчины.
Киш лорен
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Эта история началась в Лотарингии в XVI веке. Предприимчивые немецкие пекари придумали делать пирог из остатков хлебного теста, а заполняли его смесью сливок, яиц и ветчины.
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