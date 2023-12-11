В Таллине полицейские «докопались» до словацких туристов из-за флага

Об инциденте в столице маленькой, но гордой прибалтийской страны информируют тамошние источники. Полицейский наряд в Таллине разглядел ужасное на молодой женщине в виде шапки в цветах российского триколора, отмечает, в частности, delfi.
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