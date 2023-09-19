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ФСБ предотвратила попытку мужчины вступить в «Свободу России»

ФСБ предотвратила попытку мужчины вступить в «Свободу России»

ФСБ предупредила мужчину, решившего вступить в легион «Свобода России» В Республике Адыгея ФСБ предотвратила попытку россиянина вступить в легион «Свобода России» (решением Верховного суда РФ признана террористической и запрещена на территории Российской Федерации).

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