Мамадышта Шәйхи Маннур исемендәге премия бирү тантанасы узды

Мамадышта Шәйхи Маннур исемендәге премия бирү тантанасы булып узды. Анда Бөтендөнья татар конгрессының Мамадыш районы бүлеге җитәкчесе Талипова Гөлнәзирә дә катнашты, дип хәбәр итә Бөтендөнья татар конгрессының матбугат хезмәте.
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