В 2024 году инфляция пятый год подряд превысит ориентир ЦБ РФ в 4%

Ключевая ставка осталась на прежнем уровне 16%: ЦБ РФ сохранил ставку на прежнем уровне, несмотря на то что консенсус-прогноз рынка был крайне сегментирован - ожидания рынка варьировались от сценария неизменной ставки до ее повышения на 200 б.