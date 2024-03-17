Семье Кирш вручили русские паспорта: немцы строят в Нижегородской области посёлок для своих земляков

Gerbera Gerberova Покупайте и стройте,а не жалуйтесь,что другие,для себя и для России стараются

Нина Владимировна У нас в Крыму немцы жили со времён Екатерины Великой и в основном, занимались сельским хозяйством. До сих пор живы их посёлки и кирхи. Они были депортированы в начале войны. Если до сих пор зелёный свет по возвращению в Крым мусульман, то христианам вход запрещён?!