Супруги Ремо и Биргит Кирш три года назад переехали из Германии в Нижегородскую область. 14 марта в Усадьбе Рукавишниковых им в торжественной обстановке вручили паспорта граждан России.
Семье Кирш вручили русские паспорта: немцы строят в Нижегородской области посёлок для своих земляков
Комментарии
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Gerbera Gerberova
Покупайте и стройте,а не жалуйтесь,что другие,для себя и для России стараются
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22 час.
Нина Владимировна
У нас в Крыму немцы жили со времён Екатерины Великой и в основном, занимались сельским хозяйством. До сих пор живы их посёлки и кирхи. Они были депортированы в начале войны. Если до сих пор зелёный свет по возвращению в Крым мусульман, то христианам вход запрещён?!
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21 час.
N
Nata
Да и Поволжье было местом проживания российских немцев. В их поселках был порядок, около домов полисадники. Если они решили вернуться к истокам и работать на наше государство - велком! Это не кишлачники с их немерянной агрессией и аппетитами, но с полным отсутствием образования .
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18 час.
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