В Приамурье ревакцинацию прошли около 10 тысяч военнослужащих и гражданского персонала ВВО

Ревакцинация производится отечественным препаратом «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). Перед процедурой проводится обязательный медицинский осмотр и тестирование на наличие антител к COVID-19.
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