Чили: по меньшей мере два человека получили ранения в результате стрельбы из проезжавшего мимо ночного клуба Zona Zero в секторе Плайя-Бланка Лоты, регион Биобио, ранним утром по местному времени 26 июля.
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