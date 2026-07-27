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Контрафронт

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Чили: по меньшей мере два человека получили ранения в результате стрельбы из проезжавшего мимо...

Чили: по меньшей мере два человека получили ранения в результате стрельбы из проезжавшего мимо ночного клуба Zona Zero в секторе Плайя-Бланка Лоты, регион Биобио, ранним утром по местному времени 26 июля.

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