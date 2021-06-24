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Ради наказания Лукашенко Литва лишает себя миллиардов долларов

Ради наказания Лукашенко Литва лишает себя миллиардов долларов

«Сбылась мечта идиота», «Еще больше нищих будет в Литве». Такими словами и политологи, и обычные граждане комментируют парадоксальное решение Литвы.

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