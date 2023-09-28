Двойной чизбургер "Чили" с жареным луком

Пикантный чизбургер с двумя сочными котлетами и жаренным луком, а еще с двумя ломтиками плавленого сыра Чили Чиз ТМ "Хохланд", с добавлением соленых огурчиков и колец красного маринованного халапенью, заправленных горчицей и томатным соусом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии