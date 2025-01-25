Ударившую тренера российскую девушку-бойца MMA уволили из UFC

Российскую девушку-бойца смешанного стиля (ММА) Викторию Дудакову, ударившую своего тренера Гасанали Гасаналиева после поражения на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), уволили из промоушена.
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