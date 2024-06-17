В то время как разрушительные лесные пожары становятся все более распространенными с каждым годом, австралийский университет утверждает, что разработал технологию, которая использует искусственный интеллект, чтобы предвидеть их распространение из космоса

Поскольку разрушительные лесные пожары становятся все более распространенными с каждым годом, австралийский университет заявляет, что разработал технологию, которая использует искусственный интеллект для прогнозирования распространения пожаров из космоса.
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