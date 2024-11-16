Трамп может назначить выходца из России спецпосланником по Украине — NYT

Посланником избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта может стать родившийся и проживший 11 лет в России Борис Эпштейн, пишет газета The New York Times со ссылкой на собственные источники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии