Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» Гигантская конфета и советская мозаика, пушечное ядро и видео, на которых люди поглощают горы еды, — новая выставка в «ГЭС-2» не даст заскучать даже зрителю, далекому от современного искусства.