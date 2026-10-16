Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» Гигантская конфета и советская мозаика, пушечное ядро и видео, на которых люди поглощают горы еды, — новая выставка в «ГЭС-2» не даст заскучать даже зрителю, далекому от современного искусства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- A От «Оземпика» до ...
- АУ Hongqi обновил ст...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым