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"Овсянникова сделала свое дело, она может - посидеть", - приговоренная к 8,6 годам россиянка ищет работу в ЕС

"Овсянникова сделала свое дело, она может - посидеть", - приговоренная к 8,6 годам россиянка ищет работу в ЕС

Politiki.net Полагаю вы помните, барышню которая выскочила с плакатом обозначенном в прогрессивном западном сообществе "антивоенным", во время эфира на Федеральном канале и сорвала свои тридцать секунд славы.

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