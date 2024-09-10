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"Дом-дворец, иномарки, квартиры". Что известно о наследстве Маслякова

"Дом-дворец, иномарки, квартиры". Что известно о наследстве Маслякова

Александр Масляков и его сын Александр Масляков — младший перед церемонией вручения государственных наград в Кремле, 2017 год / Вячеслав Прокофьев/ТАСС 10,6K прочтений Вчера Бессменный ведущий КВН Александр Масляков скончался 8 сентября в возрасте 82 лет.

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Комментарии
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Лев Добрый
Да что там говорить о наследстве, ВСЕМ ХВАТИТ, наворовано прилично, как говорят в народе - НЕХИЛО!👍👈😜👀
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17 час.

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