"Дом-дворец, иномарки, квартиры". Что известно о наследстве Маслякова

Александр Масляков и его сын Александр Масляков — младший перед церемонией вручения государственных наград в Кремле, 2017 год / Вячеслав Прокофьев/ТАСС 10,6K прочтений Вчера Бессменный ведущий КВН Александр Масляков скончался 8 сентября в возрасте 82 лет.