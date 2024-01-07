В Крыму ожидается похолодание

В ближайшие двое суток атмосферные фронты южного циклона будут определять погоду в Крыму. Согласно прогнозу синоптиков крымского Гидрометцентра, 7 января местами небольшой дождь, ветер до 18 метров в секунду.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии