Николай Валуев – о подготовке к «Алым парусам»: «Лучше перекрытия, чем рассуждения диванных экспертов о том, что что-то не предусмотрели»

Улицы в городе перекрывают ради масштабного праздника Экс-чемпион мира по боксу и депутат Государственной думы РФ Николай Валуев рассказал «Петербургскому дневнику» о том, зачем нужно перекрывать улицы во время праздника «Алые паруса» и подготовки к нему.