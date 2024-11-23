Сообщается, что графический процессор GB202 RTX 5090 станет самым большим чипом для настольных ПК от Nvidia с 2018 года

RTX 5090 от Nvidia, несомненно, будет мощным графическим процессором, и отчасти это объясняется огромным чипом GB202, который, как утверждается, имеет площадь 744 мм в квадрате, согласно известному источнику информации MEGAsizeGPU на сайте X.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии